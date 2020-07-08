В Бурятии дотла сгорел бесхозный дом

На момент прибытия пожарных дом горел полностью, пламя перешло на баню, существовала угроза распространения огня на надворные постройки на соседнем участке.







Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Ранним утром 8 июля произошёл пожар в бесхозном доме в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии.Пожарные встали на защиту соседних построек, после чего приступили к тушению пожара. Вместе с местными жителями пожарные ликвидировали возгорание и не допустили переход огня на другие постройки.В результате полностью уничтожен бесхозный дом, повреждена стена бани.