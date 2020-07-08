В Бурятии дотла сгорел бесхозный дом

Пожарные и местные жители отстояли от огня соседние постройки
Ранним утром 8 июля произошёл пожар в бесхозном доме в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных дом горел полностью, пламя перешло на баню, существовала угроза распространения огня на надворные постройки на соседнем участке.
Пожарные встали на защиту соседних построек, после чего приступили к тушению пожара. Вместе с местными жителями пожарные ликвидировали возгорание и не допустили переход огня на другие постройки.
В результате полностью уничтожен бесхозный дом, повреждена стена бани.
Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные и местные жители отстояли от огня соседние постройки
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