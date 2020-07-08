Братчанина посадили на 4 года за нападение в кредитной организации

Мужчина во всём признался и раскаялся



32-летний ранее судимый житель Братска признан виновным в разбое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В феврале 2020 года мужчина дождался, когда сотрудница кредитной организации останется одна в офисе. Он скрыл лицо капюшоном и зашел в помещение. Преступник направил на девушку нож, схватил за шею, потребовал у неё деньги. 29-летняя сотрудника отдала конверт с деньгами, в котором находилось 19 тысяч рублей.



В этот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции.



Подсудимый в содеянном раскаялся, признал свою вину, признал исковые требования представителя организации и потерпевшей о взыскании ущерба и морального вреда.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.

