В пригороде Улан-Удэ дом обчистили, разобрав потолок

Вором оказался житель села Сотниково



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из частного дома в селе Сотниково. Им оказался 27-летний молодой человек, проживающий неподалёку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кража произошла в начале года. Молодой человек, разобрав потолочное перекрытие, забрался в дом и украл электропечь, комплект шин, демонтировал провода со стен. Хозяин жилища в настоящее время проживает по другому адресу.



Медную проволоку, полученную в результате обжига проводов, он сдал на металлолом. Комплект шин продал незнакомцу, а от электропечи избавился. Подозреваемый пояснил, что не нашел ей применения. Ущерб составил 55 тысяч рублей.



В настоящее время в отношении него уже расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело по ранее совершённой краже на территории Иволгинского района.



Известно, что молодой человек проживает у родственников, нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

