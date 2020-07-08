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В пригороде Улан-Удэ дом обчистили, разобрав потолок

В пригороде Улан-Удэ дом обчистили, разобрав потолок
Происшествия, 
Вором оказался житель села Сотниково

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из частного дома в селе Сотниково. Им оказался 27-летний молодой человек, проживающий неподалёку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кража произошла в начале года. Молодой человек, разобрав потолочное перекрытие, забрался в дом и украл электропечь, комплект шин, демонтировал провода со стен. Хозяин жилища в настоящее время проживает по другому адресу.

Медную проволоку, полученную в результате обжига проводов, он сдал на металлолом. Комплект шин продал незнакомцу, а от электропечи избавился. Подозреваемый пояснил, что не нашел ей применения. Ущерб составил 55 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении него уже расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело по ранее совершённой краже на территории Иволгинского района.

Известно, что молодой человек проживает у родственников, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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