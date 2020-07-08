 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июля

07 Июля

Популярное

Житель Бурятии подобрал ключ и украл 400 тонн топлива

Житель Бурятии подобрал ключ и украл 400 тонн топлива
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Топливо он продал дальнобойщикам

22 июня в пункт полиции в посёлке Новый Уоян поступило сообщение о краже с территории организации, занимающейся сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов. Из склада украли 200 литров дизельного топлива и 40 литров дизельного масла, предназначенных для заправки грузовых машин.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 26-летний водитель. Сторож организации видела, как днём он выходил со склада с двумя канистрами – и это при том, что ключи от помещения имелись только у руководителя предприятия. О передаче ключей кому-либо всегда уведомлялся сторож.

Полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признался, что, подобрав ключи, трижды проникал в складское помещение.

Так, в первую ночь он украл две канистры ГСМ. Через несколько дней вернулся, но уже со своими ёмкостями и слил топливо из бочек. В день задержания работник посреди белого дня совершил кражу 40 литров дизельного масла, даже не подозревая, что его уличили.

По словам молодого человека, украденное он продал дальнобойщикам на автозаправке. Ущерб составил около 15,5 тысяч рублей.

Ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пьяные подростки сожгли машину в прямом эфире
В Бурятии пьяные подростки сожгли машину в прямом эфире
Происшествия, 08.07.2020
Сначала они катались на ней пьяные, но потом автомобиль вышел из строя
В Иркутске фанат онлайн-игры лишился почти полумиллиона рублей
В Иркутске фанат онлайн-игры лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия, 08.07.2020
Любовь к игре по восстановлению заброшенного сада дорого стоила
Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги
Улан-удэнка смошенничала в банке, чтобы раздать долги
Происшествия, 08.07.2020
37-летнюю улан-удэнку будут судить за мошенничество в сфере кредитования
В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским
В Бурятии родственники пьяного тракториста мешали полицейским
Происшествия, 08.07.2020
На место пришлось вызывать группу задержания
Иркутянин украл в Улан-Удэ кабель длиной 40 метров
Иркутянин украл в Улан-Удэ кабель длиной 40 метров
Происшествия, 08.07.2020
Кабель питания электросварочного аппарата вор хотел сдать на металлолом
В Бурятии компания молодёжи забросала сквер Победы бутылками
В Бурятии компания молодёжи забросала сквер Победы бутылками
Происшествия, 08.07.2020
Бутылки специально били по всему скверу, несмотря на наличие урн
Житель Иркутской области устроил пожар в гаражах и получил ожоги
Житель Иркутской области устроил пожар в гаражах и получил ожоги
Происшествия, 08.07.2020
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении
В Ангарске у владельца казино нашли пистолеты и автоматы
В Ангарске у владельца казино нашли пистолеты и автоматы
Происшествия, 08.07.2020
Стражи порядка задержали лидеров и участников двух ОПГ
Забайкалец убил сожительницу на глазах детей
Забайкалец убил сожительницу на глазах детей
Происшествия, 08.07.2020
Он сначала избил женщину, а после нанёс множественные удары ножом
Улан-удэнца будут судить за серию краж
Улан-удэнца будут судить за серию краж
Происшествия, 08.07.2020
Мужчина украл у приятеля телефон, а позже - гаджет и портмоне у незнакомца
Улан-удэнских полицейских подозревают в сексуальном насилии над подростком
Улан-удэнских полицейских подозревают в сексуальном насилии над подростком
Происшествия, 08.07.2020
Стали известны шокирующие подробности по делу о трёх задержанных в Улан-Удэ полицейских
В Бурятии вор предлагал вернуть документы за вознаграждение
В Бурятии вор предлагал вернуть документы за вознаграждение
Происшествия, 08.07.2020
Парень украл вещи из припаркованного на берегу озера автомобиля
В Бурятии в колодце нашли тело женщины
В Бурятии в колодце нашли тело женщины
Происшествия, 08.07.2020
Женщина упала в колодец и не смогла выбраться

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^