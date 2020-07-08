Житель Бурятии подобрал ключ и украл 400 тонн топлива

Топливо он продал дальнобойщикам



22 июня в пункт полиции в посёлке Новый Уоян поступило сообщение о краже с территории организации, занимающейся сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов. Из склада украли 200 литров дизельного топлива и 40 литров дизельного масла, предназначенных для заправки грузовых машин.



Сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 26-летний водитель. Сторож организации видела, как днём он выходил со склада с двумя канистрами – и это при том, что ключи от помещения имелись только у руководителя предприятия. О передаче ключей кому-либо всегда уведомлялся сторож.



Полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признался, что, подобрав ключи, трижды проникал в складское помещение.



Так, в первую ночь он украл две канистры ГСМ. Через несколько дней вернулся, но уже со своими ёмкостями и слил топливо из бочек. В день задержания работник посреди белого дня совершил кражу 40 литров дизельного масла, даже не подозревая, что его уличили.



По словам молодого человека, украденное он продал дальнобойщикам на автозаправке. Ущерб составил около 15,5 тысяч рублей.



Ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

