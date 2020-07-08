Любовь к игре по восстановлению заброшенного сада дорого стоила
На днях в дежурную часть полиции ОВД обратился 33-летний житель Иркутска, сообщивший о списании с его банковской карты 430 тысяч рублей.
Мужчина поклонник онлайн игры, сюжет которой сводится к восстановлению заброшенного сада. В какой-то момент он решил приобрести игровую валюту. Для этого он указал данные банковской карты, после чего с его счёта были списаны имеющиеся сбережения.
По предварительной информации, потерпевший мог оказаться на сайте-клоне игры либо пострадать в результате вирусной вредоносной программы.
По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске фанат онлайн-игры лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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