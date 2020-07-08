Кабель питания электросварочного аппарата вор хотел сдать на металлолом
В Улан-Удэ 25-летний житель Иркутска, ранее судимый за хищения, украл кабель питания электросварочного аппарата длиной 40 метров, расположенного на территории одного из железнодорожных предприятий.
Украденное он хотел сдать в пункт приёма лома цветных металлов. Полицейские установили и задержали вора.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Иркутянин украл в Улан-Удэ кабель длиной 40 метров
Происшествия, Фото:
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