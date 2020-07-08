Житель Иркутской области устроил пожар в гаражах и получил ожоги

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении



В Иркутской области за прошедшие сутки произошло 16 пожаров.



Во втором часу ночи на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в Киренске. На улице Матросова горели два гаража. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта пожарно-спасательной части № 39.



- На момент прибытия первого подразделения горели деревянные гаражи на площади 48 квадратных метров. На месте пожара был обнаружен получивший ожоги мужчина. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В течение часа пожар был ликвидирован. В результате оба гаража были уничтожены огнем. Пожарными были спасены от огня соседние строения. Установлено, что причиной возгорания в гаражах стало неосторожное обращение с огнём при курении.

