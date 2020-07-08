Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении
В Иркутской области за прошедшие сутки произошло 16 пожаров.
Во втором часу ночи на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в Киренске. На улице Матросова горели два гаража. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта пожарно-спасательной части № 39.
- На момент прибытия первого подразделения горели деревянные гаражи на площади 48 квадратных метров. На месте пожара был обнаружен получивший ожоги мужчина. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В течение часа пожар был ликвидирован. В результате оба гаража были уничтожены огнем. Пожарными были спасены от огня соседние строения. Установлено, что причиной возгорания в гаражах стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Житель Иркутской области устроил пожар в гаражах и получил ожоги
Происшествия, Фото:
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