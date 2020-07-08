В Ангарске у владельца казино нашли пистолеты и автоматы

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Стражи порядка задержали лидеров и участников двух ОПГ



В Ангарске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой).



- Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции и ФСБ при взаимодействии ОМОН провели обыски в жилищах лидеров и членов двух организованных групп. У одного из лидеров обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов: пистолеты, ножи, охолощенный автомат Калашникова, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Кроме того, проведены обыски в двух игорных заведениях в Ангарске, принадлежавших членам организованных групп. По результатам обысков изъято: 7 игровых столов для проведения игры в покер, игральные карты для игры в покер, фишки, документация, сим-карты, сотовые телефоны, 35 игровых автоматов.



В отношении пяти человек, двух лидеров и членов организованной группы избрана мера пресечения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованных групп.

