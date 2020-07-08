Он сначала избил женщину, а после нанёс множественные удары ножом
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Нижняя Шахтама, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою 29-летнюю сожительницу в присутствии двух малолетних детей женщины.
Преступление совершено после совместного застолья. В ходе ссоры мужчина набросился на сожительницу, несколько раз ударил женщину руками и ногами, схватил за волосы и несколько раз ударил её о кирпичную печь и пол. После этого он не менее 20 раз ударил женщину ножом в различные части тела, отчего женщина скончалась на месте.
При совершении преступления находились двое малолетних детей женщины – трёхлетний сын и четырёхлетняя дочь. Из-за этого обстоятельства преступление квалифицировано следователями как совершённое с особой жестокостью.
- По делу собрано достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. В случае, если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Забайкалец убил сожительницу на глазах детей
Происшествия, Фото:
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