Мужчина украл у приятеля телефон, а позже - гаджет и портмоне у незнакомца
В Улан-Удэ к уголовной ответственности привлекут 35-летнего горожанина за совершение краж и мошенничества. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Установлено, что в ноябре 2019 года улан-удэнец украл дорогостоящий телефон у приятеля после распития в компании спиртного. Проснувшись утром, он попросил у него сотовый для звонка. Однако в итоге ушёл с чужим имуществом.
В январе этого года, уже находясь под следствием, мужчина украл мобильный телефон и кошелёк у незнакомца в одном из питейных заведений. Из кармана куртки нетрезвого посетителя он под предлогом оказания помощи незаметно вынул имущество.
В последующем с найденной в портмоне банковской карты он за сутки потратил более 25 тысяч рублей - на времяпрепровождение в различных кафе и покупки в магазинах города. Общий ущерб от противоправных деяний составил более 80 тысяч рублей.
- Отметим, что в настоящее время в отношении уже него расследованы и направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовные дела по факту совершения имущественных преступлений на территории Советского и Железнодорожного районов. Всего установлена причастность подозреваемого к пяти фактам противоправных деяний в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца будут судить за серию краж
Происшествия, Фото:
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