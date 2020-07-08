Парень украл вещи из припаркованного на берегу озера автомобиля
6 июля произошла кража на берегу озера неподалёку от села Гунда Еравнинского района Бурятии. Семья ушла купаться, не заперев двери автомобиля. Более того, в машине на подлокотнике между сиденьями хозяева оставили сотовый телефон и ключи от авто.
Когда купающиеся вышли из воды, к ним обратился молодой человек, отдыхавший в соседней компании. Он сообщил, что нашёл на берегу их документы, которые предложил вернуть за вознаграждение.
Поведение незнакомца владельцам показалось подозрительным, а при попытке забрать у него документы парень скрылся.
Выехавшие на место происшествия полицейские нашли молодого человека – 23-летнего жителя посёлка Озёрный – неподалёку лесу. У него изъяли украденные бумаги, а также мобильный и ключи от машины.
В 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности и условно осуждён за карманную кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вор предлагал вернуть документы за вознаграждение
Происшествия, Фото:
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