В Бурятии вор предлагал вернуть документы за вознаграждение

Парень украл вещи из припаркованного на берегу озера автомобиля



6 июля произошла кража на берегу озера неподалёку от села Гунда Еравнинского района Бурятии. Семья ушла купаться, не заперев двери автомобиля. Более того, в машине на подлокотнике между сиденьями хозяева оставили сотовый телефон и ключи от авто.



Когда купающиеся вышли из воды, к ним обратился молодой человек, отдыхавший в соседней компании. Он сообщил, что нашёл на берегу их документы, которые предложил вернуть за вознаграждение.



Поведение незнакомца владельцам показалось подозрительным, а при попытке забрать у него документы парень скрылся.



Выехавшие на место происшествия полицейские нашли молодого человека – 23-летнего жителя посёлка Озёрный – неподалёку лесу. У него изъяли украденные бумаги, а также мобильный и ключи от машины.



В 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности и условно осуждён за карманную кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

