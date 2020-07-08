Пожар произошёл в селе Оронгой
В Бурятии ночью 8 июля произошёл пожар в бане в селе Оронгой Иволгинского района. На момент прибытия пожарных баня горела полностью, пламя переходило на пристрой и гараж.
Пожарные встали на защиту соседних строений, а после снятия угрозы перехода огня приступили к тушению бани. В результате пожара уничтожена крыша бани, само строение повреждено изнутри по всей площади, также повреждена крыша пристроя.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные не дали распространиться огню с бани на гараж
Происшествия, Фото:
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