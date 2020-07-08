В Бурятии пожарные не дали распространиться огню с бани на гараж

Пожар произошёл в селе Оронгой



В Бурятии ночью 8 июля произошёл пожар в бане в селе Оронгой Иволгинского района. На момент прибытия пожарных баня горела полностью, пламя переходило на пристрой и гараж.



Пожарные встали на защиту соседних строений, а после снятия угрозы перехода огня приступили к тушению бани. В результате пожара уничтожена крыша бани, само строение повреждено изнутри по всей площади, также повреждена крыша пристроя.



Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



