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В Забайкалье мужчина купил на украденные деньги биткоины

В Забайкалье мужчина купил на украденные деньги биткоины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Биткоины молодой человек затем проиграл на финансовой площадке

В полицию в Забайкальском районе поступило сообщение от 37-летнего жителя о краже сим-карты, зарегистрированной на его имя, а в последующем 10 тысяч рублей с банковской карты. В момент пропажи сотовый телефон потерпевшего находился в рабочем вагончике без присмотра.

Позже установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 21-летний, работающий вместе с потерпевшим житель Екатеринбурга. Полицейские выяснили, что подозреваемый, воспользовавшись отсутствием коллеги, взял сим-карту мужчины, вставил в свой телефон и с помощью подключённого «Мобильного банка» приобрёл себе криптовалюту. Биткоины молодой человек тут же проиграл на финансовой площадке. Чтобы скрыть следы преступления, сим-карту подозреваемый выбросил.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража с банковского счета», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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