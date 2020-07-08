В настоящий момент пожарные тушат 12 лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 26 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 2 098 га. С огнём сражались 860 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 167 единиц лесопожарной техники.
Десять лесных пожаров ликвидированы, ещё четыре очага возгорания в Баргузинском, Иволгинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах локализованы. На утро 8 июля продолжается тушение 12 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах.
- Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга 'ИСДМ-Рослесхоз' находятся 11 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию на тушение лесных пожаров прибыл самолёт-амфибия МЧС.
В Бурятии горело более 2 тысяч га леса
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