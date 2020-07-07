Три человека утонули и один пропал в Иркутской области

Двое из них погибли на глазах друзей



За несколько дней в Иркутской области утонули три человека, ещё один пока числится пропавшим без вести.



В понедельник поступило сообщение о гибели мужчины 1963 года рождения на реке Анга в районе села Анга Качугского района. Он отдыхал на берегу в компании друзей. Во время купания те потеряли его из вида и начали самостоятельные поиски. Мужчина был обнаружен под водой без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



2 июля в черте города Усолье-Сибирское в районе Затона утонул молодой человек 2000 года рождения, отдыхавший там с двумя товарищами. Его тело подняли водолазы отряда экстренного реагирования Иркутска.



Ещё два трагических случая на воде были зарегистрированы в Братском районе. На реке Ия вблизи села Александровка спасатели провели водолазные работы по поиску мужчины 1962 года рождения, пропавшего во время купания 2 июля. Тело погибшего было найдено в 15 метрах от берега на глубине три метра.



На Братском водохранилище в районе СНТ «Юность», где была обнаружена резиновая лодка, продолжаются поиски судоводителя 1963 года рождения. Предположительно, мужчина пропал 5 июля. Водолазы осмотрели порядка 900 квадратных метров дна.





