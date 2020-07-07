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В Ангарске пожарные вынесли женщину из горящей квартиры

В Ангарске пожарные вынесли женщину из горящей квартиры
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Она отравилась угарным газом

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в Ангарске поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 11:33. Горела квартира на втором этаже. К месту пожара были направлены две автоцистерны, автолестница, девять пожарных.

Горела квартира на втором этаже, из окна шёл чёрный дым, в подъезде стояло сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

- В горящую квартиру удалось попасть через окно по лестнице. В однокомнатной квартире горели телевизор и диван. На полу возле дивана была обнаружена женщина. Пожарные сразу же вынесли пострадавшую на улицу и передали бригаде скорой помощи. Также по лестничным маршам через подъезд с помощью спасательных устройств пожарными в составе звена газодымозащитной службы были спасены ещё семь жильцов, - рассказал руководитель тушения пожара Антон Баснин.

Пострадавшей оказалась 59-летняя хозяйка квартиры. Она была госпитализирована с отравлением угарным газом.

Огонь был потушен через пять минут, ещё спустя 20 минут ликвидированы последствия пожара. Квартира полностью закопчена, повреждены личные вещи, диван.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания включённого в электросеть телевизора. Вероятно, женщина спала, поэтому самостоятельно не смогла покинуть задымлённое помещение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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