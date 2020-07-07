В Ангарске пожарные вынесли женщину из горящей квартиры

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания включённого в электросеть телевизора. Вероятно, женщина спала, поэтому самостоятельно не смогла покинуть задымлённое помещение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.







Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в Ангарске поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 11:33. Горела квартира на втором этаже. К месту пожара были направлены две автоцистерны, автолестница, девять пожарных.Горела квартира на втором этаже, из окна шёл чёрный дым, в подъезде стояло сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.- В горящую квартиру удалось попасть через окно по лестнице. В однокомнатной квартире горели телевизор и диван. На полу возле дивана была обнаружена женщина. Пожарные сразу же вынесли пострадавшую на улицу и передали бригаде скорой помощи. Также по лестничным маршам через подъезд с помощью спасательных устройств пожарными в составе звена газодымозащитной службы были спасены ещё семь жильцов, - рассказал руководитель тушения пожара Антон Баснин.Пострадавшей оказалась 59-летняя хозяйка квартиры. Она была госпитализирована с отравлением угарным газом.Огонь был потушен через пять минут, ещё спустя 20 минут ликвидированы последствия пожара. Квартира полностью закопчена, повреждены личные вещи, диван.