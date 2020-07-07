Малыша оставили без присмотра
Накануне вечером в отдел полиции Иркутска поступило сообщение о том, что в больницу доставлен ребёнок в возрасте 2,5 лет с различными травмами. Как выяснилось, малыш выпал из окна первого этажа дома.
Взрослые оставили его без присмотра. Мальчик сумел забраться на подоконник, облокотился на москитную сетку и вывалился. По данному факту проводится проверка.
Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 20 аналогичных несчастных случаев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июля в Улан-Удэ из окна выпал пятилетний ребёнок, мать которого отвлеклась на разогревание обеда.
В Иркутске из окна выпал двухлетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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