Более 90 человек выписали из медучреждений
По данным на 7 июля, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3480 (+39 за последние сутки), сообщает региональный оперштаб
Из них 2422 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений (93 за последние сутки). Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 3219 случаев заражения COVID-19 (+44 за сутки).
Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3480
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