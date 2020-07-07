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16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом

16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи покусали уже более 2,5 тысяч жителей Бурятии

По данным на 7 июля, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2658 человек. Среди обратившихся 33% детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. В республике растёт число заболевших клещевым энцефалитом. В конце июня было семь таких случаев, сегодня их число выросло до 16-ти.

Клещевым бореллиозом в Бурятии заразились четыре человека, клещевым риккетсиозом - 13, моноцитарным эрлихиозом человека – один.

Профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Всего в Бурятии запланировано привить более 70 тысяч человек.

Куда обращаться?

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение городской больницы №4 по адресу: Улан-Удэ, ул. М.Расковой, дом 2а.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Режим работы лабораторий:
В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12 до 13 часов.
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