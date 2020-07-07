В Улан-Удэ на Ленина поймали парня с коноплёй

Молодой человек собрал коноплю в Иволгинском районе



Днем 6 июля сотрудники патрульно-постовой службы на улице Ленина задержали 25-летнего улан-удэнца. У него изъяли около килограмма конопли, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По словам молодого человека, наркотическое средство он собрал в Иволгинском районе для собственного потребления.



Ранее горожанин не судим, официально не трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.







