 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Июля

06 Июля

Популярное

Пьяная улан-удэнка обокрала таксиста из-за отказа в проезде

Пьяная улан-удэнка обокрала таксиста из-за отказа в проезде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка сунула украденный телефон в песок

6 июля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ позвонил мужчина и сообщил о краже телефона.

Прибыв на улицу Гастелло, сотрудники полиции застали конфликтовавших между собой двух девушек и позвонившего им мужчину. Как выяснилось, мужчина, подрабатывавший в службе такси, отказался везти горожанок домой, поскольку те были пьяны. По словам таксиста, пока он выпроваживал из автомобиля одну из них, вторая украла с панели его гаджет.

21-летняя гражданка, на которую указал водитель, сначала отрицала свою причастность к краже. Однако затем признала вину и рассказала сотрудникам уголовного розыска, что спрятала украденный гаджет в песчаной насыпи рядом со стройкой. Оттуда телефон и был изъят.

Воровка учится в колледже, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Свой поступок девушка объяснила тем, что была нетрезва и желала проучить обидчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



кража такси
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом
16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом
Происшествия, 07.07.2020
Клещи покусали уже более 2,5 тысяч жителей Бурятии
В Бурятии омуль легко можно купить с рук
В Бурятии омуль легко можно купить с рук
Происшествия, 07.07.2020
На сессии Народного Хурала перечислили, в каких посёлках местные незаконно торгуют омуль
В Улан-Удэ возбудили уголовные дела на трёх полицейских
В Улан-Удэ возбудили уголовные дела на трёх полицейских
Происшествия, 07.07.2020
Сотрудников уголовного розыска обвиняют в «выбивании» показаний из подростка
В Улан-Удэ на Ленина поймали парня с коноплёй
В Улан-Удэ на Ленина поймали парня с коноплёй
Происшествия, 07.07.2020
Молодой человек собрал коноплю в Иволгинском районе
Пьяная улан-удэнка обокрала таксиста из-за отказа в проезде
Пьяная улан-удэнка обокрала таксиста из-за отказа в проезде
Происшествия, 07.07.2020
Девушка сунула украденный телефон в песок
В Бурятии неизвестные подожгли дом, амбар и сарай
В Бурятии неизвестные подожгли дом, амбар и сарай
Происшествия, 07.07.2020
Дом и амбар удалось отстоять, сарай сгорел полностью  
Фитнес-тренер блуждала в горах Хамар-Дабана несколько дней
Фитнес-тренер блуждала в горах Хамар-Дабана несколько дней
Происшествия, 07.07.2020
Женщина сошла с тропы и заблудилась в лесу
Депутат Хурала Бурятии рассказал о разгуле маргиналов на Стеклозаводе
Депутат Хурала Бурятии рассказал о разгуле маргиналов на Стеклозаводе
Происшествия, 07.07.2020
По словам Намсарая Намсараева, «алкоголь льётся рекой», а людям «жить невозможно»
В Иркутской области от COVID-19 умерли ещё пять человек
В Иркутской области от COVID-19 умерли ещё пять человек
Происшествия, 07.07.2020
Число умерших пациентов выросло до 130
В Забайкалье в тайниках вагонов нашли большую партию айкосов
В Забайкалье в тайниках вагонов нашли большую партию айкосов
Происшествия, 07.07.2020
Всего было изъято 180 блоков табачных изделий
В Иркутской области будут судить серийного вора аккумуляторов
В Иркутской области будут судить серийного вора аккумуляторов
Происшествия, 07.07.2020
Мужчина снимал зарядные устройства с грузовиков  
В Улан-Удэ подростки сиганули в реку с Селенгинского моста
В Улан-Удэ подростки сиганули в реку с Селенгинского моста
Происшествия, 07.07.2020
В Сети обсуждают опасное поведение детей на мосту
В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины
В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины
Происшествия, 07.07.2020
Огонь перекинулся на коробки, а затем на крыши магазинов
Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 1,3 тыс га
Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 1,3 тыс га
Происшествия, 07.07.2020
Более 600 человек сражаются с лесными пожарами

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^