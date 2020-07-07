Пьяная улан-удэнка обокрала таксиста из-за отказа в проезде

Девушка сунула украденный телефон в песок



6 июля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ позвонил мужчина и сообщил о краже телефона.



Прибыв на улицу Гастелло, сотрудники полиции застали конфликтовавших между собой двух девушек и позвонившего им мужчину. Как выяснилось, мужчина, подрабатывавший в службе такси, отказался везти горожанок домой, поскольку те были пьяны. По словам таксиста, пока он выпроваживал из автомобиля одну из них, вторая украла с панели его гаджет.



21-летняя гражданка, на которую указал водитель, сначала отрицала свою причастность к краже. Однако затем признала вину и рассказала сотрудникам уголовного розыска, что спрятала украденный гаджет в песчаной насыпи рядом со стройкой. Оттуда телефон и был изъят.



Воровка учится в колледже, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Свой поступок девушка объяснила тем, что была нетрезва и желала проучить обидчика.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







