Об этом предупреждают синоптики
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 июля в Улан-Удэ, Бичурском, Баунтовском, Джидинском, Курумканском, Кяхтинском и Тарбагатайском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В Баргузинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
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Классы пожарной опасности в лесах измеряются по условиям погоды. Всего пять классов: 1 – очень малая, 2 – малая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – чрезвычайная.
При ситуации 5 класса любое возгорание может развиться в устойчивый низовой пожар, который охватывает не только опавшую листву и траву, но и почву. Велика вероятность его перехода в верховой пожар.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 1,3 тыс га.
В шести районах Бурятии и Улан-Удэ чрезвычайная пожарная опасность
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