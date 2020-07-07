В Бурятии неизвестные подожгли дом, амбар и сарай

Дом и амбар удалось отстоять, сарай сгорел полностью



Ранним утром 6 июля в селе Тарбагатай в Бурятии произошёл пожар на территории частного дома. На момент прибытия пожарных горела крыша дачного дома и амбар с пристроенным сараем.



Пожарные пролили соседний дом, на который летели искры и приступили к тушению горящего дома и стоящего за ним амбара.



- Владелец соседнего дома оказывал помощь в тушении, заливая огонь из садового шланга. Прибывший резервный пожарный расчёт также присоединился к тушению дома с другой стороны, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара уничтожены только крыши дома и амбара, а также сарай.



Причиной пожара послужил поджог. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.







