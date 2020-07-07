Дом и амбар удалось отстоять, сарай сгорел полностью
Ранним утром 6 июля в селе Тарбагатай в Бурятии произошёл пожар на территории частного дома. На момент прибытия пожарных горела крыша дачного дома и амбар с пристроенным сараем.
Пожарные пролили соседний дом, на который летели искры и приступили к тушению горящего дома и стоящего за ним амбара.
- Владелец соседнего дома оказывал помощь в тушении, заливая огонь из садового шланга. Прибывший резервный пожарный расчёт также присоединился к тушению дома с другой стороны, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара уничтожены только крыши дома и амбара, а также сарай.
Причиной пожара послужил поджог. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.
В Бурятии неизвестные подожгли дом, амбар и сарай
Происшествия, Фото:
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