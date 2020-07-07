Число умерших пациентов выросло до 130
За сутки в Иркутской области выявили ещё 240 больных коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число случаев заболевания в регионе выросло до 9 225.
За минувшие сутки скончались от COVID-19 ещё пять человек.
- Скончались 59 -летняя и 61-летняя женщины, а также 1935 года рождения. Умерли двое мужчин — 80-летний и 1961 года рождения, - сообщает портал «Твой Иркутск».
Общее число летальных исходов среди заражённых в Иркутской области выросло до 130 человек.
Госпитализировано 1487 человек, 92 из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 2759 пациентов находятся на амбулаторном лечении.
С начала пандемии выздоровели 4849 заражённых, в том числе накануне 291.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 3219 случаев заражения COVID-19 (+44 за сутки).
В Иркутской области от COVID-19 умерли ещё пять человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего было изъято 180 блоков табачных изделий
По словам Намсарая Намсараева, «алкоголь льётся рекой», а людям «жить невозможно»
Мужчина снимал зарядные устройства с грузовиков
В Сети обсуждают опасное поведение детей на мосту
Огонь перекинулся на коробки, а затем на крыши магазинов
Более 600 человек сражаются с лесными пожарами
Рабочие повредили кабель
Диагноз COVID-19 подтвердили ещё у более чем 40 человек
Инцидент произошёл по вине строителей
Бывший сотрудник лесхоза ненадлежаще тушил лесные пожары
Землетрясение из Бурятии могли ощутить жители более 100 населённых пунктов
Они были незаконно складированы на землях сельхозназначения
Руководитель школы за 20 тысяч оформил свидетельство о прохождении курсов
ДТП произошло на «зебре»
Подземные толчки зафиксированы на севере республики