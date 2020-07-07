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В Иркутской области будут судить серийного вора аккумуляторов

В Иркутской области будут судить серийного вора аккумуляторов
Происшествия, 
Мужчина снимал зарядные устройства с грузовиков

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту краж 23 аккумуляторных батарей грузовых автомобилей в Черемхово и Свирске.

Серия краж была совершена в период с августа по ноябрь прошлого года. Преступник, в основном ночью, проникал на территорию частных подворий и снимал с припаркованного грузового транспорта зарядные устройства.

Подозреваемый – 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он был задержан сотрудниками полиции и по ходатайству следствия судом заключён под стражу.

Как установили следователи, украденные аккумуляторы он прятал недалеко от места происшествия, после чего вывозил их на такси в пункт приёма.

Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей. Значительную часть украденного имущества удалось обнаружить и вернуть владельцам.

В настоящее время материалы дела утверждены прокурором и находятся на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
кража
 
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