В Иркутской области будут судить серийного вора аккумуляторов

Мужчина снимал зарядные устройства с грузовиков
Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту краж 23 аккумуляторных батарей грузовых автомобилей в Черемхово и Свирске.
Серия краж была совершена в период с августа по ноябрь прошлого года. Преступник, в основном ночью, проникал на территорию частных подворий и снимал с припаркованного грузового транспорта зарядные устройства.
Подозреваемый – 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он был задержан сотрудниками полиции и по ходатайству следствия судом заключён под стражу.
Как установили следователи, украденные аккумуляторы он прятал недалеко от места происшествия, после чего вывозил их на такси в пункт приёма.
Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей. Значительную часть украденного имущества удалось обнаружить и вернуть владельцам.
В настоящее время материалы дела утверждены прокурором и находятся на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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