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В 25 многоквартирных домах Улан-Удэ пропадал свет

В 25 многоквартирных домах Улан-Удэ пропадал свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рабочие повредили кабель

В понедельник, 6 июля, в Улан-Удэ рабочие во время земляных работ на улице Цивилёва повредили кабель.

В результате под отключение электроэнергии попали потребители 25 многоквартирных домов по ул. Гагарина, 16, 16а, 16б, 18, 20; ул. Рылеева, 1, 3, 5; ул. Х. Намсараева, 2, 4, 6, 8; ул. Чертенкова, 1, 2, 6, 6а, 8; ул. Пушкина, 19; пр. 50-летия Октября, 11-23 (нечётн.). Также без света остались гимназия №14 и другие объекты по ул. Пушкина, 4а, 17; ул. Х. Намсараева, 7.

Повреждённый участок вывели в ремонт, подключение потребителей провели поэтапно. В оперативной сводке по городу сообщается, что общее время отключения составило 2 часа 1 минуту.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне упавшее дерево оставило без света Верхнюю Берёзовку на 13 часов.


отключение света
 
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