Рабочие повредили кабель
В понедельник, 6 июля, в Улан-Удэ рабочие во время земляных работ на улице Цивилёва повредили кабель.
В результате под отключение электроэнергии попали потребители 25 многоквартирных домов по ул. Гагарина, 16, 16а, 16б, 18, 20; ул. Рылеева, 1, 3, 5; ул. Х. Намсараева, 2, 4, 6, 8; ул. Чертенкова, 1, 2, 6, 6а, 8; ул. Пушкина, 19; пр. 50-летия Октября, 11-23 (нечётн.). Также без света остались гимназия №14 и другие объекты по ул. Пушкина, 4а, 17; ул. Х. Намсараева, 7.
Повреждённый участок вывели в ремонт, подключение потребителей провели поэтапно. В оперативной сводке по городу сообщается, что общее время отключения составило 2 часа 1 минуту.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне упавшее дерево оставило без света Верхнюю Берёзовку на 13 часов.
В 25 многоквартирных домах Улан-Удэ пропадал свет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Более 600 человек сражаются с лесными пожарами
Рабочие повредили кабель
Диагноз COVID-19 подтвердили ещё у более чем 40 человек
Инцидент произошёл по вине строителей
Бывший сотрудник лесхоза ненадлежаще тушил лесные пожары
Землетрясение из Бурятии могли ощутить жители более 100 населённых пунктов
Они были незаконно складированы на землях сельхозназначения
Руководитель школы за 20 тысяч оформил свидетельство о прохождении курсов
ДТП произошло на «зебре»
Подземные толчки зафиксированы на севере республики
За информацию о тех, кто это сделал, обещают вознаграждение
От серьёзных травм малыша спасло автокресло
Трое сотрудников уголовного розыска отстранены от службы
Такой жары местные жители не видели более 30 лет
Гости свадьбы кричали: «И пусть весь мир подождёт»