Руководитель школы за 20 тысяч оформил свидетельство о прохождении курсов
В Иркутске полицейские установили факт коммерческого подкупа директором одной из автошкол города.
По сведениям оперативников, 58-летний руководитель автошколы получил через посредника 20 тысяч рублей за выдачу свидетельства о прохождении необходимых курсов без фактического посещения теоретических и практических занятий в автошколе.
Впервые указанный эпизод был выявлен в 2019 году, однако более детальное изучение дела позволило сыщикам установить еще один аналогичный случай.
- Подобная противозаконная практика могла способствовать повышению аварийности на дорогах региона и возникновению ДТП с участием допущенных к управлению транспортными средствами лиц, не обладающих достаточными навыками безопасного управления автомототранспортом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По данному факту следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 статьи 204 УК РФ.
В Иркутске директор автошколы подозревается в коммерческом подкупе
Происшествия, Фото:
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