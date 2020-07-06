В Иркутске директор автошколы подозревается в коммерческом подкупе

Руководитель школы за 20 тысяч оформил свидетельство о прохождении курсов



В Иркутске полицейские установили факт коммерческого подкупа директором одной из автошкол города.



По сведениям оперативников, 58-летний руководитель автошколы получил через посредника 20 тысяч рублей за выдачу свидетельства о прохождении необходимых курсов без фактического посещения теоретических и практических занятий в автошколе.



Впервые указанный эпизод был выявлен в 2019 году, однако более детальное изучение дела позволило сыщикам установить еще один аналогичный случай.



- Подобная противозаконная практика могла способствовать повышению аварийности на дорогах региона и возникновению ДТП с участием допущенных к управлению транспортными средствами лиц, не обладающих достаточными навыками безопасного управления автомототранспортом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 статьи 204 УК РФ.

