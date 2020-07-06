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В Бурятии произошло два землетрясения

В Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземные толчки зафиксированы на севере республики

В Бурятии на территории Северо-Байкальского района зафиксировано два подземных толчка. Землетрясения произошли сегодня днём, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, первый толчок зафиксирован в 15:04, в точке с координатами 56.07 градусов северной широты, 113.93 восточной долготы. Второе землетрясение произошло в 15:12 совсем рядом - в точке с координатами 56.05 градусов северной широты и 113.89 восточной долготы.

Эпицентр двух землетрясений находился в труднодоступной горно-таёжной местности возле посёлка Северомуйск и реки Муя.

Энергетический класс - 9,5.




землетрясение
 
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