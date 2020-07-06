В Бурятии произошло два землетрясения

Подземные толчки зафиксированы на севере республики



В Бурятии на территории Северо-Байкальского района зафиксировано два подземных толчка. Землетрясения произошли сегодня днём, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, первый толчок зафиксирован в 15:04, в точке с координатами 56.07 градусов северной широты, 113.93 восточной долготы. Второе землетрясение произошло в 15:12 совсем рядом - в точке с координатами 56.05 градусов северной широты и 113.89 восточной долготы.



Эпицентр двух землетрясений находился в труднодоступной горно-таёжной местности возле посёлка Северомуйск и реки Муя.



Энергетический класс - 9,5.









