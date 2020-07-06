В Иркутской области бесконтрольно тлеют древесные отходы

Происшествия, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Они были незаконно складированы на землях сельхозназначения



Собственники ряда земельных участков в Уриковском муниципальном образовании Иркутского района Иркутской области обязаны в течение месяца устранить грубые нарушения. Речь идёт о бесконтрольном тлении древесины, которая была незаконно складирована на землях сельхозназначения. Факты нарушения выявила специальная комиссия после выезда на участки.



Рейд был организован после обращения местных жителей через социальные сети к исполняющему обязанности губернатора Игорю Кобзеву.



В состав комиссии вошли специалисты министерства лесного комплекса Иркутской области, службы государственного экологического надзора региона, сотрудники МЧС, администрации Иркутского района и Уриковского муниципального образования.



Комиссия посетила две территории, где на земельных участках тлеют отходы предприятий лесопиления и лесопереработки. В первом случае выявлено пять участков общей площадью 45 тысяч квадратных метров: там незаконно размещаются более 5,5 тысяч кубометров отходов. Оценка площади и количества отходов на второй территории ещё идёт.



- В отношении четырёх собственников участков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Для юридических лиц она предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 тысяч рублей, – рассказал временно замещающий должность руководителя службы государственного экологического надзора Иркутской области Александр Карчевский.



Также материалы в отношении уже известных собственников направлены в Росреестр, администрацию Уриковского муниципального образования и управление Россельхозндзора по Иркутской области для оформления исковых требований о приведении территории в порядок. Если в течение месяца собственниками и ответственными органами не будет предпринято никаких действий, исковые заявление в суд будут отправлены от службы государственного экологического надзора Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

