 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июля

05 Июля

Популярное

В Улан-Удэ выросло число «печных» пожаров

В Улан-Удэ выросло число «печных» пожаров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Один из таких пожаров произошёл в выходные

За выходные пожарно-спасательные подразделения Бурятии ликвидировали 35 бытовых пожаров. В четырёх случаях горели бани - в Улан-Удэ, Северобайкальске, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Один из таких пожаров произошёл накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена баня. Для ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц техники.

- В результате пожара огнём уничтожена баня с пристроенной верандой на площади 24 кв. м. Причиной пожара послужило неправильное устройство отопительной печи, в частности разделки, - сообщила старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Бурятии Яна Сороковикова.

Наиболее часто возгорания в частном секторе происходят по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительной печи - из-за перекала печей, появления трещин в кирпичной кладке, отсутствия противопожарных разделок (отступок).

Всего с начала 2020 года по данной причине в республике произошло 195 пожаров, погибли четыре человека, ещё три человека получили травмы. Количество «печных» пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15%.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выросло число «печных» пожаров
В Улан-Удэ выросло число «печных» пожаров
Происшествия, 06.07.2020
Один из таких пожаров произошёл в выходные
В Бурятии медведи выходят к людям на запах кишок
В Бурятии медведи выходят к людям на запах кишок
Происшествия, 06.07.2020
Сельчанин, не задумываясь о последствиях, выбросил кишки в лесу
В Бурятии с работником фермы расправились из-за баранов
В Бурятии с работником фермы расправились из-за баранов
Происшествия, 06.07.2020
Вышедшие из колонии приятели убили работника фермы
Столярная мастерская дотла сгорела в Бурятии
Столярная мастерская дотла сгорела в Бурятии
Происшествия, 06.07.2020
Местные жители успели вынести три станка
В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода
В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода
Происшествия, 06.07.2020
Пламя могло распространиться на стоящий рядом амбар
В Улан-Удэ 13-летняя девочка потеряла сознание в магазине
В Улан-Удэ 13-летняя девочка потеряла сознание в магазине
Происшествия, 06.07.2020
Девочка упала на входную дверь магазина и разбила её
В Бурятии полыхали дом и гараж с автомобилем
В Бурятии полыхали дом и гараж с автомобилем
Происшествия, 06.07.2020
Крупный пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^