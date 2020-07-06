В Улан-Удэ выросло число «печных» пожаров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Один из таких пожаров произошёл в выходные



За выходные пожарно-спасательные подразделения Бурятии ликвидировали 35 бытовых пожаров. В четырёх случаях горели бани - в Улан-Удэ, Северобайкальске, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Один из таких пожаров произошёл накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена баня. Для ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц техники.



- В результате пожара огнём уничтожена баня с пристроенной верандой на площади 24 кв. м. Причиной пожара послужило неправильное устройство отопительной печи, в частности разделки, - сообщила старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Бурятии Яна Сороковикова.



Наиболее часто возгорания в частном секторе происходят по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительной печи - из-за перекала печей, появления трещин в кирпичной кладке, отсутствия противопожарных разделок (отступок).



Всего с начала 2020 года по данной причине в республике произошло 195 пожаров, погибли четыре человека, ещё три человека получили травмы. Количество «печных» пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15%.

