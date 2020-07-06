В Бурятии с работником фермы расправились из-за баранов

Вышедшие из колонии приятели убили работника фермы
Ранним утром 4 июля в доме на территории крестьянско-фермерского хозяйства в местности Шара-Гол возле улуса Кусоты Мухоршибирского района Бурятии нашли тело убитого 56-летнего мужчины. С фермы было украдено имущество, а также бараны. По подозрению в убийстве задержаны двое других работников фермы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Подозреваемым 26 лет и 32 года. За плечами у них есть сроки в местах лишения свободы. На допросе они дали признательные показания.
По предварительным данным, мужчины ранее вместе отбывали наказание в одной колонии. В начале лета, случайно встретившись в Улан-Удэ, они стали вместе бродяжничать в поисках мелких заработков. 22 июня они познакомились с фермером, который пригласил их работать на свою животноводческую стоянку в Мухоршибирском районе. На ферме постоянно находился пожилой работник, а сам хозяин регулярно приезжал проверять хозяйство.
Вечером 3 июля новые работники стали употреблять спиртное, которое выпросили у фермера, ездившего за продуктами. Выпитого алкоголя им показалось мало. Тогда они решили украсть с фермы баранов, продать в ближайшей деревне и продолжить возлияния.
Старого работника, спавшего в доме, чтобы не помешал совершить кражу, бывшие осуждённые решили оглушить топором. Однако от ударов обухом мужчина скончался на месте.
Расправившись с ним, работники прихватили два телефона покойного, после чего уложили в грузовик, стоявший на ферме, двух баранов, инструменты и другое имущество.
- Оперативники установили, что подозреваемые могли скрыться на «КамАЗе» владельца стоянки. В результате опросов жителей близлежащих посёлков и просмотра записей с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль ведущей в Улан-Удэ автодороги, было обнаружено местонахождение грузового автомобиля. Грузовик мужчины бросили на трассе неподалёку от села Саратовка. Полицейские задержали подозреваемых на берегу Селенги, в пяти километрах от брошенной машины. У них изъяты строительные инструменты и два сотовых телефона, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции, принявшие участие в раскрытии преступления, будут представлены к поощрению правами министра внутренних дел Бурятии.
В Бурятии с работником фермы расправились из-за баранов
Происшествия, Фото:
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