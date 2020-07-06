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Столярная мастерская дотла сгорела в Бурятии

Столярная мастерская дотла сгорела в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители успели вынести три станка

Вчера, 5 июля, в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии сгорела столярная мастерская.

Из-за значительного расстояния ближайшей пожарной части от места пожара, первыми на место прибыли добровольное пожарные сельского поселения «Ульдургинское». На момент их прибытия местные жители вынесли станки и пиломатериал из горящей мастерской.

Добровольцы приступили к тушению горящего строения, но из-за сильного ветра пламя быстро охватывало мастерскую. К моменту прибытия пожарных из улуса Усть-Эгита обрушилась крыша.

В результате пожара мастерская уничтожена огнём полностью на площади 112 кв. м. Спасено три станка и около пяти кубометров пиломатериалов.

Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошёл крупный пожар в СНТ «Солнечный» в пригороде Улан-Удэ.
пожар
 
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