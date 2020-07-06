Местные жители успели вынести три станка
Вчера, 5 июля, в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии сгорела столярная мастерская.
Из-за значительного расстояния ближайшей пожарной части от места пожара, первыми на место прибыли добровольное пожарные сельского поселения «Ульдургинское». На момент их прибытия местные жители вынесли станки и пиломатериал из горящей мастерской.
Добровольцы приступили к тушению горящего строения, но из-за сильного ветра пламя быстро охватывало мастерскую. К моменту прибытия пожарных из улуса Усть-Эгита обрушилась крыша.
В результате пожара мастерская уничтожена огнём полностью на площади 112 кв. м. Спасено три станка и около пяти кубометров пиломатериалов.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошёл крупный пожар в СНТ «Солнечный» в пригороде Улан-Удэ.
Столярная мастерская дотла сгорела в Бурятии
Происшествия, Фото:
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