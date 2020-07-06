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В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода

В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пламя могло распространиться на стоящий рядом амбар

В селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятии 4 июня произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных крыша бани была объята огнём, пламя угрожало распространиться на амбар, стоящий в 1,5 метре от горящего строения.

Пожарный подал ствол на защиту амбара, а затем на ликвидацию огня. В результате пожара огонь уничтожил крышу бани на площади 16 кв.м.

Предположительная причина пожара – перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошёл крупный пожар.


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