В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода

Пламя могло распространиться на стоящий рядом амбар
В селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятии 4 июня произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных крыша бани была объята огнём, пламя угрожало распространиться на амбар, стоящий в 1,5 метре от горящего строения.
Пожарный подал ствол на защиту амбара, а затем на ликвидацию огня. В результате пожара огонь уничтожил крышу бани на площади 16 кв.м.
Предположительная причина пожара – перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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