В Бурятии произошёл пожар из-за перекала трубы дымохода

Предположительная причина пожара – перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошёл крупный пожар

В селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятии 4 июня произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных крыша бани была объята огнём, пламя угрожало распространиться на амбар, стоящий в 1,5 метре от горящего строения.Пожарный подал ствол на защиту амбара, а затем на ликвидацию огня. В результате пожара огонь уничтожил крышу бани на площади 16 кв.м.