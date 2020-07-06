Житель Бурятии ловил байкальский омуль сетями

Он поймал рыбы на 138 тысяч рублей



В Бурятии во время рейда сотрудники Северобайкальской транспортной полиции задержали 20-летнего жителя посёлка Нижнеангарск, который незаконно ловил запрещённый к добыче омуль.



Молодой человек был задержан в акватории озера Байкал в районе мысовых тоннелей. Рыбак ловил омуль при помощи сетей. Общий ущерб составил более 138 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

