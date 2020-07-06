Пожар произошёл из-за перекала трубы
Вчера, 5 июля, в СНТ «Геолог» Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, владельцы тушили его самостоятельно.
Несмотря на совместные усилия, баню спасти не удалось – строение было уничтожено огнем на площади 12 кв. м.
Причиной пожара, предположительно, послужил, перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные и жители не смогли спасти баню от огня
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки выявили 245 новых больных
Пламя могло распространиться на стоящий рядом амбар
Он поймал рыбы на 138 тысяч рублей
ЧП произошло в новом сквере
Пожар произошёл из-за перекала трубы
Девочка упала на входную дверь магазина и разбила её
Крупный пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Умерший пациент был пенсионером
Лесные пожары разрастаются там, где не проходит техника
Он предоставлял дом наркоманам
Перед судом предстанут владелец батута и инспектор Гостехнадзора Бурятии
В том же здании находился офис микрокредитной организации и библиотека
Жители Бурятии, застрявшие в обсерваторе, сочли, что карантин продлевают незаконно
На сегодня круг контактных лиц превышает тысячу человек
В том числе тушат сложный очаг в национальном парке