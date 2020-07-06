В Бурятии пожарные и жители не смогли спасти баню от огня

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл из-за перекала трубы



Вчера, 5 июля, в СНТ «Геолог» Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, владельцы тушили его самостоятельно.



Несмотря на совместные усилия, баню спасти не удалось – строение было уничтожено огнем на площади 12 кв. м.



Причиной пожара, предположительно, послужил, перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.





