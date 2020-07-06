В Бурятии разрастаются лесные пожары

В том числе тушат сложный очаг в национальном парке



В Бурятии с каждым днём сообщается о всё большей площади лесных пожаров.



Накануне тушили 32 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 852 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



С огнём боролись 653 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 124 единицы лесопожарной техники.



16 лесных пожаров ликвидированы, ещё пять очагов в Иволгинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. На утро 6 июля продолжается работа по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском и Прибайкальском районах.



В том числе ликвидирован один лесной пожар в Забайкальском нацпарке. Продолжается тушение второго сложного очага на площади 520 га. С огнём сражаются сотрудники нацпарка и пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся восемь термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

