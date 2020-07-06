В Иркутской области в ДТП пострадали 10 человек

По предварительным данным, один ребёнок находится в реанимации



10 человек пострадали в воскресенье в столкновении легковых автомобилей на федеральной трассе «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области. Среди пострадавших – один ребёнок 2011 года рождения, девочка находится в реанимации, сообщает ТАСС.



- ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.



Известно, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.





