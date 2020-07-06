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В Иркутской области в ДТП пострадали 10 человек

В Иркутской области в ДТП пострадали 10 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительным данным, один ребёнок находится в реанимации

10 человек пострадали в воскресенье в столкновении легковых автомобилей на федеральной трассе «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области. Среди пострадавших – один ребёнок 2011 года рождения, девочка находится в реанимации, сообщает ТАСС.

- ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

Известно, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.


ДТП
 
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