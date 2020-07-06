Таковы данные за прошлый год
В 2019 году в Бурятии умерло 77 младенцев в возрасте до года. Об этом сообщили в Бурятстате.
- Коэффициент младенческой смертности составил 6 новорождённых на 1000 родившихся, что на 1,1 % меньше, чем в 2018 году, - уточнили в Бурятстате.
В Бурятии умерли 77 младенцев
Происшествия, Фото:
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