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В Улан-Удэ частные дома оставались без воды 10 часов

В Улан-Удэ частные дома оставались без воды 10 часов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл на улице Герцена

В воскресенье, 5 июля, вышла вода из-под земли в районе улицы Герцена,5а, сообщают оперативные службы Улан-Удэ. Из-за этого в 08:30 закрыли холодное водоснабжение на 10 домах частного сектора по ул.Герцена.

В 18:30 после проведения земляных работ рабочие установили жёсткий хомут на стальной трубе, тогда холодное водоснабжение потребителям восстановлено.

Подвоз воды не проводился из-за наличия водоразборной колонки. Время отключения составило 10 часов.



отключение воды
 
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