«Прокуроры» требуют у жителей Бурятии элитный алкоголь

Прокуратура предупреждает жителей Бурятии



В Бурятии орудуют мошенники, выдающие себя за работников прокуратуры, сообщили сегодня в прокуратуре республики.



- В правоохранительные органы Бурятии поступают обращения граждан о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора неизвестные просят приобрести дорогостоящие спиртные напитки и перечислить денежные средства на указываемые счета мобильной связи, - сообщили в прокуратуре.



3 июля такие звонки зафиксированы в Муйском, Иволгинском и Кабанском районах республики. Полиция инициировала доследственные проверки для установления признаков мошенничества.



Прокуратура Бурятии предупреждает, что подобные телефонные звонки совершают только мошенники. По каждому факту необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением.





