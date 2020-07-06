«Прокуроры» требуют у жителей Бурятии элитный алкоголь

Прокуратура предупреждает жителей Бурятии
В Бурятии орудуют мошенники, выдающие себя за работников прокуратуры, сообщили сегодня в прокуратуре республики.
- В правоохранительные органы Бурятии поступают обращения граждан о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора неизвестные просят приобрести дорогостоящие спиртные напитки и перечислить денежные средства на указываемые счета мобильной связи, - сообщили в прокуратуре.
3 июля такие звонки зафиксированы в Муйском, Иволгинском и Кабанском районах республики. Полиция инициировала доследственные проверки для установления признаков мошенничества.
Прокуратура Бурятии предупреждает, что подобные телефонные звонки совершают только мошенники. По каждому факту необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением.
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Происшествия, Фото:
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