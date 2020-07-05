В Бурятии потушили 11 лесных пожаров



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 32 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Тункинском нацпарке на общей площади 325 га.



С огнём боролись 663 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 119 единиц лесопожарной техники.



Одиннадцать лесных пожаров ликвидированы, ещё 9 в Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Селенгинском районах и Тункинском нацпарке локализованы.



На утро 5 июля продолжаются работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.



Непростая ситуация складывается в Забайкальском нацпарке. Там тушат 2 грозовых пожара на общей площади 157 га. На тушении работает 65 человек из числа сотрудников особо охраняемой природной территории и пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Кроме того, на территории Северо-Байкальского, Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 5 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

