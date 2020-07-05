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В Улан-Удэ мужчина украл телефон у коллеги

В Улан-Удэ мужчина украл телефон у коллеги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гаджет он сдал в скупку

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже телефона в Железнодорожном районе. Инцидент произошёл на территории строящегося жилого дома в начале июня.

Работник попросил мобильный у коллеги, чтобы позвонить, но, отдалившись, скрылся вместе с гаджетом. Ущерб составил семь тысяч рублей. Больше на работе 30-летний мужчина не появлялся.

Телефон, как выяснилось впоследствии, он сдал в скупку. В настоящее время устройство изъято полицейскими.

Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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