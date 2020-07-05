В Бурятии потушили пожар, действовавший в 100 метрах от домов

Причиной пожара, предположительно, послужили грозовые разряды
Накануне вблизи села Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар на землях поселения.
На защиту села выдвинулись пожарные 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. На момент их прибытия огонь был в 100 метрах от жилых домов.
5 работников пожарной охраны тушили возгорание ранцевыми лесными огнетушителями и из пожарных стволов. Пожар потушили на площади 300 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужили грозовые разряды, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, предположительно, послужили грозовые разряды
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