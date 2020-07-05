Инцидент произошёл вчера днём
Накануне, 4 июля, в 16:39 при патрулировании акватории протоки Степная, в устье реки Селенга, была обнаружена и спасена с применением плавсредства 14-летняя девочка. Об этом сообщается в городской сводке.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи девочка передана родителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 июля, в Улан-Удэ спасли 15-летнего купальщика.
В Улан-Удэ едва не утонула 14-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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