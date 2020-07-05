Улан-удэнец пытался украсть запчасти с территории военной части

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Однако горожанин был замечен караулом



3 июля в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение о попытке кражи с территории военной части. Мужчина попытался стащить запчасти от техники, однако был замечен караулом и передан сотрудникам полиции.



30-летний мужчина пояснил, что проживает неподалеку. Запчасти он хотел сдать на металлолом.



Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освобождён условно досрочно в 2016 году.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

