Однако горожанин был замечен караулом
3 июля в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение о попытке кражи с территории военной части. Мужчина попытался стащить запчасти от техники, однако был замечен караулом и передан сотрудникам полиции.
30-летний мужчина пояснил, что проживает неподалеку. Запчасти он хотел сдать на металлолом.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освобождён условно досрочно в 2016 году.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец пытался украсть запчасти с территории военной части
Происшествия, Фото:
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