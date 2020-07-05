В селе Бурятии нашли гранату

Было организовано оцепление близлежащей территории
Накануне днём в селе Новая Брянь Заиграевского района жители обнаружили предмет, похожий на гранату.
На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб было организовано оцепление близлежащей территории. Незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.
Установлено, что это граната системы «Миллс» со следами коррозии.
Обследованный предмет росгвардейцы изъяли для последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.
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