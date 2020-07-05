В селе Бурятии нашли гранату





Накануне днём в селе Новая Брянь Заиграевского района жители обнаружили предмет, похожий на гранату.На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб было организовано оцепление близлежащей территории. Незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.Установлено, что это граната системы «Миллс» со следами коррозии.Обследованный предмет росгвардейцы изъяли для последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.