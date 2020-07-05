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В селе Бурятии нашли гранату

В селе Бурятии нашли гранату
Происшествия,  Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Было организовано оцепление близлежащей территории

Накануне днём в селе Новая Брянь Заиграевского района жители обнаружили предмет, похожий на гранату.

На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб было организовано оцепление близлежащей территории. Незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

Установлено, что это граната системы «Миллс» со следами коррозии.

Обследованный предмет росгвардейцы изъяли для последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике. 

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