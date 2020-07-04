35-летний улан-удэнец обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием электронного платежного средства
В июне мужчина, проходя по улице Подкаменская в Улан-Удэ, заметил на земле банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Картой он расплатился за покупки в магазинах на общую сумму 3000 рублей. После чего повредил и выбросил средство платежа.
Личность мужчины была установлена благодаря изъятой из магазина самообслуживания видеозаписи.
Подозреваемый ранее не судим, нигде не работает. Свою вину он признал.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец потратил деньги с чужой карты, повредил её и выкинул
Происшествия, Фото:
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