Улан-удэнец потратил деньги с чужой карты, повредил её и выкинул

35-летний улан-удэнец обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием электронного платежного средства



В июне мужчина, проходя по улице Подкаменская в Улан-Удэ, заметил на земле банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Картой он расплатился за покупки в магазинах на общую сумму 3000 рублей. После чего повредил и выбросил средство платежа.



Личность мужчины была установлена благодаря изъятой из магазина самообслуживания видеозаписи.



Подозреваемый ранее не судим, нигде не работает. Свою вину он признал.



Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

