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В Бурятии школьник помог спасти женщину с ребёнком

В Бурятии школьник помог спасти женщину с ребёнком
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Школьник кинулся в задымлённый дом вместе с пожарным

Ночью на номер «112» на пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Мухоршибирь спасли женщину и её ребёнка. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что людей спасли пожарный и ученик старших классов.

Пожарный Олег Фетисов, который был не на службе, а также школьник Данил первыми увидели пожар. Они подъехали на автомобиле, забежали в задымленный дом и спасли мать с ребёнком.

Затем на место прибыли пожарные 7-го Мухоршибирского отряда, на момент их приезда горели крыши дома и пристроенной котельной, а также стена, огонь распространялся внутрь второй квартиры. 



Пожарные подали ствол на защиту квартиры со стороны горящих окон, тем самым, не дав огню распространиться внутрь жилого помещения. Второй ствол был подан на защиту первой квартиры, чем было остановлено распространение огня на крышу и чердак.

В результате пожара уничтожена крыша над второй квартирой, повреждена крыша котельной и стена дома.

- Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Со слов соседей и ребёнка, пахло жжёной проводкой, - уточнили в агентстве ГО и ЧС. \

школьники пожар
 
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