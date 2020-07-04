Мама мальчика в это время разогревала обед
Днём 3 июля в Улан-Удэ из окна второго этажа выпал пятилетний ребёнок. Он был доставлен с травмами в больницу, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские установили, что мальчик забрался на стол рядом с подоконником и выпал из окна, опершись на москитную сетку. Мама ребёнка была дома, играла с сыном. Несчастный случай произошёл, когда мать вышла из комнаты, чтобы разогреть обед.
Остальные родственники дома отсутствовали.
Семья благополучная, на учёте в ПДН не состоит.
- Блокируйте доступ к подоконнику и отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы малыш не мог на него забраться. Помните: пластиковое окно открывается очень легко, а москитная сетка не является надёжной преградой. Безопасней всего установить на окна блокирующие устройства, а окно ставить в режим «фронтального проветривания» – чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть его, - призывают в полиции.
В Улан-Удэ пятилетний ребёнок выпал из окна
Происшествия, Фото:
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