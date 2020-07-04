В Бурятии 14-летний школьник обчистил павильон

Школьник вынес технику и двери



Сотрудники полиции раскрыли кражу из торгового павильона, совершённую в Кабанске в марте. Подозреваемым оказался 14-летний школьник, сообщили в МВД по Бурятии.



Взломав входную дверь, школьник проник в помещение и украл четыре входные и межкомнатные двери, отопительный котёл, холодильник. Ущерб составил 48 тысяч рублей.



Торговая точка в настоящее время не работает, используется владелицей как склад для вещей.



Часть украденного подросток сдал на металлолом, остальное продал. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за две квартирные кражи в районном центре.



Возбуждено уголовное дело о краже.

